Олещук: появляется все больше инструментов, чтобы доставать врага там, где он не ждет
Командующий Воздушных сил Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук заявляет, что Украина имеет право на защиту и уничтожение средств воздушного нападения агрессора.
Пограничники ЕС продолжат патрулировать границу Финляндии с рф до лета
Финляндия договорилась о продлении технической и кадровой поддержки со стороны Европейского агентства пограничной и береговой охраны (Frontex) для патрулирования своей восточной границы с россией до лета.
В россии, после удара беспилотника, горел нефтеперерабатывающий завод
Предположительно, удар беспилотника стал причиной пожара на нефтеперерабатывающем заводе компании "Роснефть" в Туапсе (россия). Инцидент привел к задержке рейсов в аэропорту Сочи из-за временного закрытия воздушного пространства.
Рашисты планируют применить химическое оружие против ВСУ на левобережье Херсонщины - СМИ
Сообщается, что российские военные планируют использование запрещенного химического вещества хлорпикрин против украинских сил в левобережных районах Херсонской области, чтобы получить контроль над Крынками.
За сутки враг нанес почти сотню авиационных ударов: ситуация на фронте
За минувшие сутки противник нанес 6 ракетных и 97 авиационных ударов, а также 121 раз обстрелял украинские войска и населенные пункты из реактивных систем залпового огня. Украинские силы противовоздушной обороны уничтожили 11 вражеских беспилотников и отбили многочисленные атаки противника в разных регионах.
Силы ПВО ночью уничтожили 11 "шахедов"
В ночь на 25 января 2024 года с территории России и Крыма Украина была атакована 14-ю ударными беспилотниками противника.
Как сделать физические упражнения привычкой: перечислили 6 советов
Назвали шесть советов, чтобы превратить физические упражнения в устойчивую привычку.
День противоречивой одежды. Что еще можно отметить 25 января
Сегодня, 25 января, любители моды отмечают День противоречивой одежды, бросая вызов традиционным модным нормам и поощряя эксцентричные наряды.
кремль угрожает сократить финансирование ВОТ, если там будет малая явка на "выборах"
кремль угрожает сократить финансирование временно оккупированных территорий в случае низкой явки на так называемых "выборах президента россии" в марте 2024 года.
eBay уволит 1 000 сотрудников на фоне высоких расходов и медленного роста
eBay намерен уволить 1 000 сотрудников, примерно 9% рабочей силы, из-за стремительного роста расходов, опережающего рост бизнеса. Генеральный директор Джейми Ианноне также объявил о планах сократить количество контрактов с "альтернативной рабочей силой".