Олещук: появляется все больше инструментов, чтобы доставать врага там, где он не ждет

Командующий Воздушными силами ВС Украины генерал-лейтенант Николай Олещук заявил, что появляется все больше инструментов и возможностей, чтобы доставать врага там, где он этого не ждет. А российская пропаганда в течение дня 24 января направляла фейковый поток информации на внешнюю аудиторию с очевидной целью - уменьшить международную поддержку нашего государства. Но не получится. Украина имеет право на защиту и уничтожение средств воздушного нападения агрессора. Об этом он заявил в Telegram 25 января, пишет УНН.

Детали

"Воздушные Силы били, бьют и будут бить врага, где бы он ни был, будут защищать наших граждан от террористических атак врага!" - написал Олещук в Telegram.

Он указал, что Харьков, Херсон, Днепр, Запорожье и другие прифронтовые регионы ежедневно и каждую ночь под обстрелами вражеских ракет, бомб и дронов.

Воздушные силы делают все, чтобы достать врага как в небе, так и на земле. Вы читаете наши отчеты. Многие российские самолеты вместе с экипажами уже никогда не смогут терроризировать наших людей. Они уничтожены! У нас появляется все больше инструментов и возможностей, чтобы доставать врага там, где он этого не ждет! - подчеркнул командующий ВС ВСУ.

"В течение дня 24 января 2024 года неистовая российская пропаганда направляет фейковый поток информации на внешнюю аудиторию - пытается дискредитировать Украину в глазах мирового сообщества. Цель очевидна - они хотят уменьшить международную поддержку нашего государства. Не получится! Украина имеет право на защиту и уничтожение средств воздушного нападения агрессора", - подчеркнул Олещук.

"Воздушные Силы продолжают ведение боевых действий! Вместе - к победе!" - указал он.

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