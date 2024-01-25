Олещук: з'являється дедалі більше інструментів, щоб діставати ворога там, де він не чекає

Командувач Повітряних сил ЗС України генерал-лейтенант Микола Олещук заявив, що з'являється дедалі більше інструментів та можливостей, аби діставати ворога там, де він цього не чекає. А російська пропаганда протягом дня 24 січня спрямовувала фейковий потік інформації на зовнішню аудиторію з очевидною метою - зменшити міжнародну підтримку нашої держави. Але не вийде. Україна має право на захист і знищення засобів повітряного нападу агресора. Про це він заявив у Telegram 25 січня, пише УНН.

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"Повітряні Сили били, б’ють і битимуть ворога, де б він не був, захищатимуть наших громадян від терористичних атак ворога!" - написав Олещук у Telegram.

Він вказав, що Харків, Херсон, Дніпро, Запоріжжя та інші прифронтові регіони щодня і щоночі під обстрілами ворожих ракет, бомб та дронів.

Повітряні сили роблять усе, щоб дістати ворога як у небі, так і на землі. Ви читаєте наші звіти. Чимало російських літаків разом з екіпажами уже ніколи не зможуть тероризувати наших людей. Вони знищені! У нас з’являється дедалі більше інструментів та можливостей, аби діставати ворога там, де він цього не чекає! - наголосив командувач ПС ЗСУ.

"Протягом дня 24 січня 2024 року несамовита російська пропаганда спрямовує фейковий потік інформації на зовнішню аудиторію – намагається дискредитувати Україну в очах світової спільноти. Мета очевидна – вони хочуть зменшити міжнародну підтримку нашої держави. Не вийде! Україна має право на захист і знищення засобів повітряного нападу агресора", - підкреслив Олещук.

"Повітряні Сили продовжують ведення бойових дій! Разом – до перемоги!" - вказав він.

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