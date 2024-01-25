Олещук: з'являється дедалі більше інструментів, щоб діставати ворога там, де він не чекає
Київ • УНН
Командувач Повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук заявляє, що Україна має право на захист і знищення засобів повітряного нападу агресора
Командувач Повітряних сил ЗС України генерал-лейтенант Микола Олещук заявив, що з'являється дедалі більше інструментів та можливостей, аби діставати ворога там, де він цього не чекає. А російська пропаганда протягом дня 24 січня спрямовувала фейковий потік інформації на зовнішню аудиторію з очевидною метою - зменшити міжнародну підтримку нашої держави. Але не вийде. Україна має право на захист і знищення засобів повітряного нападу агресора. Про це він заявив у Telegram 25 січня, пише УНН.
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"Повітряні Сили били, б’ють і битимуть ворога, де б він не був, захищатимуть наших громадян від терористичних атак ворога!" - написав Олещук у Telegram.
Він вказав, що Харків, Херсон, Дніпро, Запоріжжя та інші прифронтові регіони щодня і щоночі під обстрілами ворожих ракет, бомб та дронів.
Повітряні сили роблять усе, щоб дістати ворога як у небі, так і на землі. Ви читаєте наші звіти. Чимало російських літаків разом з екіпажами уже ніколи не зможуть тероризувати наших людей. Вони знищені! У нас з’являється дедалі більше інструментів та можливостей, аби діставати ворога там, де він цього не чекає!
"Протягом дня 24 січня 2024 року несамовита російська пропаганда спрямовує фейковий потік інформації на зовнішню аудиторію – намагається дискредитувати Україну в очах світової спільноти. Мета очевидна – вони хочуть зменшити міжнародну підтримку нашої держави. Не вийде! Україна має право на захист і знищення засобів повітряного нападу агресора", - підкреслив Олещук.
"Повітряні Сили продовжують ведення бойових дій! Разом – до перемоги!" - вказав він.
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