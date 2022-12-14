Елена Зеленская и Брижит Макрон посетили украинских детей во французской школе

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“Когда осенью мы из Брижит Макрон, первой леди Франции, виделись в Нью-Йорке, она сразу же похвалила украинских детей: как быстро они адаптируются в французских школах. И вот сегодня (13 декабря — ред.) госпожа Макрон предложила мне убедиться в этом и пригласила в школу, в которой учатся 8 украинских детей из семей, получивших временную защиту”, — отметила она.

“Вместе с первой леди и министром образования Франции Папом Ндиайе посетили местную школу. Это одна из школ, в которых помогают адаптироваться детям, которые не владеют французским, и в которых учатся дети разных национальностей”, — сообщила Зеленская.

Она также добавила, что в школе имела приятное общение с украинскими школьниками, которые учатся в трех здешних академиях, с их родителями и преподавателями.

“Обсудили, как сделать интеграцию в учебный процесс в франкоязычных школах еще мягче, что мы совместно с французским правительством можем для этого сделать”, — отметила Зеленская.

Первая леди Украины также подчеркнула, что именно Париж стал первым французским городом, что ввел официальное изучение украинского языка в школах.

“Надеюсь, это только начало нашего сотрудничества в этом направлении и не за горами время, когда будем открывать полноценную франко-украинскую школу. Благодарю госпожу Макрон за личную заботу, которой она постоянно окружает украинских детей, или то встречая наших маленьких онкопациентов прямо из самолета, или вот здесь, в школе, разговаривая с учениками о любимых предметах. Педагог в прошлом, она делает это от всего сердца, и дети это чувствуют. А искренность в помощи — самое ценное из всего, что мы получаем у Франции”, — добавила она.

Напомним

Первая леди Украины Елена Зеленская встретилась в Лондоне с украинскими вынужденными беженцами. Встреча состоялась в Украинском греко-католическом соборе, на ней также присутствовал Его Величество Король Чарльз III.