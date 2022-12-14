Елена Зеленская и Брижит Макрон посетили украинских детей во французской школе

ukru
Эксклюзив
16:00 • 39969 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14:57 • 109064 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14:16 • 118457 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

13:40 • 106131 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Эксклюзив
13:04 • 101336 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

Эксклюзив
12:17 • 84004 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

14 марта, 10:03 • 110134 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

14 марта, 08:24 • 135741 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Эксклюзив
14 марта, 06:00 • 122882 просмотра

Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 136584 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Над Украиной ночью сбили 16 из 27 вражеских дронов

Над Украиной ночью сбили 16 из 27 вражеских дронов

14 марта, 07:07 • 77852 просмотра
Разведка США предупреждает, что путин, скорее всего, нарушит условия перемирия

Разведка США предупреждает, что путин, скорее всего, нарушит условия перемирия

14 марта, 07:24 • 120485 просмотра
В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

14 марта, 09:07 • 130701 просмотра
В Одессе неизвестный застрелил активиста Ганула. Стрелок скрылся

В Одессе неизвестный застрелил активиста Ганула. Стрелок скрылся

14 марта, 09:19 • 127170 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 112348 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 224873 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 255473 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 194173 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 199790 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 235228 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

12:29 • 55538 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 112348 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 117852 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 125527 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 140720 просмотра
Актуальное
Елена Зеленская и Брижит Макрон посетили украинских детей во французской школе

Елена Зеленская и Брижит Макрон посетили украинских детей во французской школе

Киев • УНН

 • 914570 просмотра

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Первая леди Украины Елена Зеленская, министр образования Франции Пап Ндиайе и первая леди Франции Брижит Макрон посетили украинских детей, которые учатся в одной из французских школ, пишет УНН.

Цитата

“Когда осенью мы из Брижит Макрон, первой леди Франции, виделись в Нью-Йорке, она сразу же похвалила украинских детей: как быстро они адаптируются в французских школах. И вот сегодня (13 декабря — ред.) госпожа Макрон предложила мне убедиться в этом и пригласила в школу, в которой учатся 8 украинских детей из семей, получивших временную защиту”, — отметила она.

“Вместе с первой леди и министром образования Франции Папом Ндиайе посетили местную школу. Это одна из школ, в которых помогают адаптироваться детям, которые не владеют французским, и в которых учатся дети разных национальностей”, — сообщила Зеленская.

Она также добавила, что в школе имела приятное общение с украинскими школьниками, которые учатся в трех здешних академиях, с их родителями и преподавателями.

“Обсудили, как сделать интеграцию в учебный процесс в франкоязычных школах еще мягче, что мы совместно с французским правительством можем для этого сделать”, — отметила Зеленская.

Первая леди Украины также подчеркнула, что именно Париж стал первым французским городом, что ввел официальное изучение украинского языка в школах.

“Надеюсь, это только начало нашего сотрудничества в этом направлении и не за горами время, когда будем открывать полноценную франко-украинскую школу. Благодарю госпожу Макрон за личную заботу, которой она постоянно окружает украинских детей, или то встречая наших маленьких онкопациентов прямо из самолета, или вот здесь, в школе, разговаривая с учениками о любимых предметах. Педагог в прошлом, она делает это от всего сердца, и дети это чувствуют. А искренность в помощи — самое ценное из всего, что мы получаем у Франции”, — добавила она.

Напомним 

Первая леди Украины Елена Зеленская встретилась в Лондоне с украинскими вынужденными беженцами. Встреча состоялась в Украинском греко-католическом соборе, на ней также присутствовал Его Величество Король Чарльз III.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Наши за границей

Обратиться по вопросам размещения рекламы