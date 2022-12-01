Зеленська у Лондоні зустрілася з українськими біженцями

Цитата

«У кожній поїздці для мене дуже важливо зустрітися з українцями, які вимушено покинули домівки. Спитати, що ми можемо зробити ще, щоб перебування за кордоном було легшим. Просто почути своїх людей, бо це завжди так щемно й так емоційно: свої», - написала вона.



Деталі

Зеленська зазначила, що в соборі в серпні цього року був заснуваний унікальний хаб: The Ukrainian Welcome Centre. Саме тут допомагають визначитися з розміщенням, облаштуватися та налагодити зв’язки з громадою.

«Україна отримує постійну підтримку від Великої Британії фактично за всіма гуманітарними напрямами. Медичне обладнання, пожежні автівки та карети швидкої допомоги, відбудова інфраструктури, зокрема залізничної та енергетичної, підтримка освітян – усюди маємо допомогу. І сьогодні, зустрічаючись з українцями, я вкотре впевнююсь: наших людей прихистили друзі, чиє welcome від усього серця», - додала вона.

Доповнення

До турецької Анкари евакуювалися 34 вихованці одеського будинку дитини Сонечко разом із персоналом та медиками.