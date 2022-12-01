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Зеленская в Лондоне встретилась с украинскими беженцами

Киев • УНН

 • 1216248 просмотра

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Первая леди Украины Елена Зеленская встретилась в Лондоне с украинскими вынужденными беженцами. Встреча прошла в Украинском греко-католическом соборе, на ней также присутствовал Его Величество Король Чарльз III. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram Зеленской.

Цитата

«В каждой поездке для меня очень важно встретиться с украинцами, вынужденно покинувшими дом. Спросить, что мы можем сделать, чтобы пребывание за границей было легче. Просто услышать своих людей, потому что это всегда так трогательно и эмоционально: свои», - написала она.

Детали

Зеленская отметила, что в соборе в августе этого года был основан уникальный хаб: The Ukrainian Welcome Centre. Именно здесь помогают определиться с размещением, обустроиться и наладить связи. 

«Украина получает постоянную поддержку от Великобритании фактически по всем гуманитарным направлениям. Медицинское оборудование, пожарные автомобили и кареты скорой помощи, восстановление инфраструктуры, в том числе железнодорожной и энергетической, поддержка педагогов – повсюду имеем помощь. И сегодня, встречаясь с украинцами, я еще раз уверяюсь: наших людей приютили друзья, чье welcome от всего сердца», - добавила она.

Дополнение

В турецкую Анкару эвакуировались 34 воспитанника одесского дома ребенка Солнышко вместе с персоналом и медиками.

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