Олена Зеленська і Бріжит Макрон відвідали українських дітей у французькій школі

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“Коли восени ми з Бріжит Макрон, першою леді Франції, бачилися в Нью-Йорку, вона одразу ж похвалила українських дітей: як швидко вони адаптуються у французьких школах. І от сьогодні (13 грудня — ред.) пані Макрон запропонувала мені пересвідчитися в цьому й запросила до школи, у якій вчаться 8 українських дітей із родин, що отримали тимчасовий захист”, — зазначила вона.

“Разом із першою леді та міністром освіти Франції Папом Ндіайє відвідали місцеву школу. Це одна зі шкіл, у яких допомагають адаптуватися дітям, що не володіють французькою, та у яких вчаться діти різних національностей”, — повідомила Зеленська.

Вона також додала, що у школі мала приємне спілкування з українськими школярами, які навчаються у трьох тутешніх академіях, із їхніми батьками та викладачами.

“Обговорили, як зробити інтеграцію в навчальний процес у франкомовних школах ще м’якшою та що ми спільно з французьким урядом можемо для цього зробити”, — зазначила Зеленська.

Перша леді України також наголосила, що саме Париж став першим французьким містом, що запровадило офіційне вивчення української мови в школах.

“Сподіваюся, це лише початок нашої співпраці в цьому напрямі й не за горами час, коли відкриватимемо повноцінну франко-українську школу. Вдячна пані Макрон за особисту турботу, якою вона постійно оточує українських дітей, чи то зустрічаючи наших маленьких онкопацієнтів просто з літака, чи ось тут, у школі, розмовляючи з учнями про улюблені предмети. Педагог у минулому, вона робить це від усього серця, і діти це відчувають. А щирість у допомозі — найцінніше з усього, що ми отримуємо у Франції”, — додала вона.

Нагадаємо

Перша леді України Олена Зеленська зустрілась у Лондоні з українськими вимушеними біженцями. Зустріч відбулася в Українському греко-католицькому соборі, на ній також був присутній Його Величність Король Чарльз III.