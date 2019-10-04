"Александрия" набрала первое очко в групповой стадии Лиги Европы

Футболисты украинского коллектива могли открывать счет уже на дебютной минуте, но удар головой Лучкевича с ближней дистанции парировал кипер. Не забиваешь ты, забивают тебе - именно такое правило сработало в этом поединке. На 5 минуте потеря мяча "Александрией" стоила им пропущенным мячом в быстром отрыве в исполнении Депуатра.

Позже стойка пришла на помощь "Александрии". Сравнять счет хозяевам удалось на исходе часа игры - Ситало добил мяч в пустую сетку после выстрела Ковальца (1:1).

Примечательно, что полный поединок в составе "Гента" сыграл защитник Игорь Пластун, а нападающий Роман Яремчук был заменен на 89 минуте.

Заметим, в активе украинской команды, как и "Сент-Этьену" по 1 набранному баллу в группе И. Лидирует "Вольфсбург" и "Гент" - по 4 пункта.