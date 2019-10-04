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На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
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"Олександрія" набрала перше очко в груповій стадії Ліги Європи

Київ • УНН

 • 9563 перегляди

КИЇВ. 4 жовтня. УНН. "Олександрія" та бельгійський "Гент" провели матч другого туру групового етапу Ліги Європи на "Арені Львів", повідомляє кореспондент УНН.

"Олександрія" набрала перше очко в груповій стадії Ліги Європи

Футболісти українського колективу могли відкривати рахунок вже на дебютній хвилині, але удар головою Лучкевича з ближньої дистанції парирував кіпер. Не забиваєш ти, забивають тобі – саме таке правило спрацювало у цьому поєдинку. На 5 хвилині втрата м'яча "Олександрією" коштувала їм пропущеним м'ячем у швидкому відриві у виконанні Депуатра.

Пізніше стійка прийшла на поміч "Олександрії". Зрівняти рахунок господарям вдалося наприкінці години гри – Сітало добив м'яч у порожню сітку після пострілу Ковальця (1:1).

Примітно, що повний поєдинок у складі "Гента" відіграв захисник Ігор Пластун, а нападник Роман Яремчук був замінений на 89 хвилині.

Зауважимо, в активі української команди, як і "Сент-Етьєну" по 1 набраному балу в групі І. Лідирує "Вольфсбург" і "Гент" – по 4 пункти.

Українські Національні Новини

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