"Олександрія" набрала перше очко в груповій стадії Ліги Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. "Олександрія" та бельгійський "Гент" провели матч другого туру групового етапу Ліги Європи на "Арені Львів", повідомляє кореспондент УНН.
Футболісти українського колективу могли відкривати рахунок вже на дебютній хвилині, але удар головою Лучкевича з ближньої дистанції парирував кіпер. Не забиваєш ти, забивають тобі – саме таке правило спрацювало у цьому поєдинку. На 5 хвилині втрата м'яча "Олександрією" коштувала їм пропущеним м'ячем у швидкому відриві у виконанні Депуатра.
Пізніше стійка прийшла на поміч "Олександрії". Зрівняти рахунок господарям вдалося наприкінці години гри – Сітало добив м'яч у порожню сітку після пострілу Ковальця (1:1).
Примітно, що повний поєдинок у складі "Гента" відіграв захисник Ігор Пластун, а нападник Роман Яремчук був замінений на 89 хвилині.
Зауважимо, в активі української команди, як і "Сент-Етьєну" по 1 набраному балу в групі І. Лідирує "Вольфсбург" і "Гент" – по 4 пункти.