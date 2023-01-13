Александр Усик подписал контракт с IBOX BANK

Детали

Согласно договору начало сотрудничества боксера и финучреждения начнется с поддержки официального Youtube-канала обладателя чемпионских титулов WBA (Super), WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе.

Александр Усик заявил, что коллаборация с IBOX BANK — объединение победных менталитетов, общих ценностей и единой цели — победы Украины в борьбе за независимость.

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“Уже почти год продолжается супертяжелый бой за наше право существовать. Сегодня без исключения все украинцы супертяжи, которые сплотились ради будущего Родины. Наше общее видение будущего с IBOX BANK и общие патриотические ценности, инвестиции в здоровье нации, вера в единую и сильную нацию — это хороший старт партнерства. Коллаборация с банком — это одно из объединений патриотов, которые мы наблюдаем весь этот некалендарный год войны, в котором мы все братья и сестры, которые стали бок о бок ради общей цели — поддержки Украины. Каждый на своем участке фронта мы все равны в бою. Сегодня мы все едины — одна нация, одна страна, один бой”, — сказал Александр Усик.

В свою очередь в IBOX BANK отметили, что Банк смог несмотря на войну вырасти в два раза, менталитет победителей сегодня возродился в жилах каждого украинца, а незыблемая вера в Украину и ВСУ является стимулом к победам для каждого на своем участке фронта.

“IBOX BANK побеждает технологиями и каждый из нас стремится внести вклад в развитие не только банковского сектора, но и Украины. Сегодня каждый гражданин является послом Украины, адвокатом наших ценностей перед мировым сообществом. Мы каждую минуту отстаиваем их. Александр Усик — мировой лидер и гордость украинской нации, мы уважаем его достижения на мировой спортивной арене, ценим за его патриотическую позицию, мы гордимся тем, что Александр — клиент IBOX BANK”, — прокомментировал спонсорский контракт с боксером Председатель Правления IBOX BANK Петр Мельник.

Справка

IBOX BANK — украинский транзакционный банк, который работает на финансовом рынке с 1993 года.

В прошлом году банк смог войти в топ-10 самых прибыльных украинских банков по оценке НБУ, заняв 8 строчку среди всех банков Украины.

В 2022 году Рейтинговый комитет РА “Эксперт-Рейтинг” обновил долгосрочный кредитный рейтинг IBOX BANK до наивысшего уровня uaAAA по национальной шкале.