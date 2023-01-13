Александр Усик подписал контракт с IBOX BANK

$41.080.11
45.050.50
ukru
НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
8 апреля, 18:32 • 20921 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 77642 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
8 апреля, 13:48 • 118427 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

8 апреля, 12:22 • 117916 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 267539 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 133211 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 121868 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 372462 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 83772 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 136479 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−2°
0м/с
77%
Популярные новости

ВСУ ударили по складам рф в Курской области: ликвидировано более 30 оккупантов

8 апреля, 15:37 • 17342 просмотра

ПАСЕ приняла резолюцию об угрозе демократии из-за иностранного вмешательства: почему она важна для Украины

8 апреля, 15:56 • 13156 просмотра

За 15 дней "энергетического перемирия" армия рф убила 36 украинцев, среди них 9 детей - ЦПД

8 апреля, 16:12 • 12826 просмотра

Руководитель подразделения НАБУ Романюк накупил элитных авто и недвижимости и записал их на родственников - расследование

8 апреля, 16:28 • 12153 просмотра

“Кладут солдат батальонами”: в Ровенском ОТЦК отреагировали на скандальные заявления подполковника

8 апреля, 19:17 • 14439 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 267539 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 293684 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 372462 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 348028 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 395237 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Михаил Федоров

Игорь Терехов

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Харьков

Китай

Днепропетровская область

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 77851 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 111669 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 130934 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 170539 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 79764 просмотра
Актуальное

Шахед-136

F-16 Fighting Falcon

Вашингтон Пост

YouTube

Форбс

Александр Усик подписал контракт с IBOX BANK

Киев • УНН

 • 651988 просмотра

КИЕВ. 13 января. УНН. Первый транзакционный банк IBOX BANK подписал спонсорский контракт с украинским боксером Александром Усиком, став официальным партнером Youtube-канала USYK17. Об этом спортсмен сообщил в Stories на своей странице в Instagram, передает УНН.

Александр Усик подписал контракт с IBOX BANK

Детали

Согласно договору начало сотрудничества боксера и финучреждения начнется с поддержки официального Youtube-канала обладателя чемпионских титулов WBA (Super), WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе.

Александр Усик заявил, что коллаборация с IBOX BANK — объединение победных менталитетов, общих ценностей и единой цели — победы Украины в борьбе за независимость.

Цитата

“Уже почти год продолжается супертяжелый бой за наше право существовать. Сегодня без исключения все украинцы супертяжи, которые сплотились ради будущего Родины. Наше общее видение будущего с IBOX BANK и общие патриотические ценности, инвестиции в здоровье нации, вера в единую и сильную нацию — это хороший старт партнерства. Коллаборация с банком — это одно из объединений патриотов, которые мы наблюдаем весь этот некалендарный год войны, в котором мы все братья и сестры, которые стали бок о бок ради общей цели — поддержки Украины. Каждый на своем участке фронта мы все равны в бою. Сегодня мы все едины — одна нация, одна страна, один бой”, — сказал Александр Усик.

В свою очередь в IBOX BANK отметили, что Банк смог несмотря на войну вырасти в два раза, менталитет победителей сегодня возродился в жилах каждого украинца, а незыблемая вера в Украину и ВСУ является стимулом к победам для каждого на своем участке фронта.

“IBOX BANK побеждает технологиями и каждый из нас стремится внести вклад в развитие не только банковского сектора, но и Украины. Сегодня каждый гражданин является послом Украины, адвокатом наших ценностей перед мировым сообществом. Мы каждую минуту отстаиваем их. Александр Усик — мировой лидер и гордость украинской нации, мы уважаем его достижения на мировой спортивной арене, ценим за его патриотическую позицию, мы гордимся тем, что Александр — клиент IBOX BANK”, — прокомментировал спонсорский контракт с боксером Председатель Правления IBOX BANK Петр Мельник.

Справка

IBOX BANK — украинский транзакционный банк, который работает на финансовом рынке с 1993 года.

В прошлом году банк смог войти в топ-10 самых прибыльных украинских банков по оценке НБУ, заняв 8 строчку среди всех банков Украины.

В 2022 году Рейтинговый комитет РА “Эксперт-Рейтинг” обновил долгосрочный кредитный рейтинг IBOX BANK до наивысшего уровня uaAAA по национальной шкале.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Бизнеса
Brent
$60.27
Bitcoin
$76,505.60
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$36.23
Золото
$2,994.30
Ethereum
$1,467.60