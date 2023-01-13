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Олександр Усик підписав контракт з IBOX BANK

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 січня. УНН. Перший транзакційний банк IBOX BANK підписав спонсорський контракт з українським боксером Олександром Усиком, ставши офіційним партнером Youtube-каналу USYK17. Про це спортсмен повідомив у Stories на своїй сторінці в Instagram, передає УНН.

Олександр Усик підписав контракт з IBOX BANK

Деталі

Згідно з договором початок співпраці боксера та фінустанови розпочнеться із підтримки офіційного Youtube-каналу володаря чемпіонських титулів WBA (Super), WBO, IBF та IBO у надважкій вазі.

Олександр Усик заявив, що колаборація з IBOX BANK – об’єднання переможних менталітетів, спільних цінностей та єдиної мети – перемоги України в боротьбі за незалежність.

Цитата

«Вже майже рік триває суперважкий бій за наше право існувати. Сьогодні без винятку всі українці супертяжі, які згуртувалися заради майбутнього Батьківщини. Наше спільне бачення майбутнього з IBOX BANK та спільні патріотичні цінності, інвестиції у здоров'я нації, віра у єдину та сильну націю – це гарний старт партнерства. Колаборація з банком – це одне з об'єднань патріотів, які ми спостерігаємо весь цей некалендарний рік війни, в якому ми всі брати та сестри, які стали пліч-о-пліч заради спільної мети – підтримки України. Кожен на своїй ділянці фронту ми всі рівні у бою. Сьогодні ми всі єдині – одна нація, одна країна, один бій», - сказав Олександр Усик.

Своєю чергою в IBOX BANK зазначили, що Банк зміг попри війну вирости у два рази, менталітет переможців сьогодні відродився у жилах кожного українця, а непорушна віра в Україну та ЗСУ є стимулом до перемог для кожного на своїй ділянці фронту.

«IBOX BANK перемагає технологіями та кожен із нас прагне зробити внесок у розвиток не лише банківського сектора, а й України. Сьогодні кожен громадянин є послом України, адвокатом наших цінностей перед світовою спільнотою. Ми кожної хвилин відстоюємо їх. Олександр Усик – світовий лідер та гордість української нації, ми поважаємо його здобутки на світовій спортивній арені, цінуємо за його патріотичну позицію, ми пишаємось тим, що Олександр – клієнт IBOX BANK», – прокоментував спонсорський контракт із боксером Голова Правління IBOX BANK Петро Мельник.

Довідка

IBOX BANK – український транзакційний банк, який працює на фінансовому ринку з 1993 року.

Минулого року банк зміг увійти до топ-10 найприбутковіших українських банків за оцінкою НБУ, зайнявши 8 сходинку серед усіх банків України. 

У 2022 році Рейтинговий комітет РА "Експерт-Рейтинг" оновив довгостроковий кредитний рейтинг IBOX BANK до найвищого рівня uaAAA за національною шкалою.

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