Олегу Сенцову передали письма недельной давности

"Только получила сообщение, что письма (Олегу Сенцову от 31 июля и 1 августа, - ред.) вручены сегодня. Мариновали неделю!" - сообщила Щур.



Она также привела текст сообщения от Центра сообщений FSIN-PISMO.RU и Администрации учреждения ВК-8 о том, что ее письмо "1953126 прошло цензуру и является врученным адресату 8 августа 2018 года".



Как сообщал УНН, сестра украинского политзаключенного Олега Сенцова Наталья Каплан заявила о том, что ее брат находится в плохом физическом состоянии и "конец близко".



Министерство иностранных дел Украины призвало международных партнеров усилить давление на Россию для освобождения украинского политзаключенного.



