Олегу Сенцову передали письма недельной давности

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 21738 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 82419 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 119637 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 127475 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 166809 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 152563 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 140473 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130369 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 179605 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118307 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Олегу Сенцову передали письма недельной давности

Олегу Сенцову передали письма недельной давности

Киев  •  УНН

 • 16044 просмотра

КИЕВ. 8 августа. УНН. После проверки цензурой в ИК-8 в Лабытнанги, письма от 31 июля и 1 августа были доставлены Олегу Сенцову. Об этом написала российская правозащитница Татьяна Крыса на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Только получила сообщение, что письма (Олегу Сенцову от 31 июля и 1 августа, - ред.) вручены сегодня. Мариновали неделю!" - сообщила Щур.

Она также привела текст сообщения от Центра сообщений FSIN-PISMO.RU и Администрации учреждения ВК-8 о том, что ее письмо "1953126 прошло цензуру и является врученным адресату 8 августа 2018 года".

Как сообщал УНН, сестра украинского политзаключенного Олега Сенцова Наталья Каплан заявила о том, что ее брат находится в плохом физическом состоянии и "конец близко".

Министерство иностранных дел Украины призвало международных партнеров усилить давление на Россию для освобождения украинского политзаключенного.

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