Олегу Сенцову передали письма недельной давности
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. После проверки цензурой в ИК-8 в Лабытнанги, письма от 31 июля и 1 августа были доставлены Олегу Сенцову. Об этом написала российская правозащитница Татьяна Крыса на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Только получила сообщение, что письма (Олегу Сенцову от 31 июля и 1 августа, - ред.) вручены сегодня. Мариновали неделю!" - сообщила Щур.
Она также привела текст сообщения от Центра сообщений FSIN-PISMO.RU и Администрации учреждения ВК-8 о том, что ее письмо "1953126 прошло цензуру и является врученным адресату 8 августа 2018 года".
Как сообщал УНН, сестра украинского политзаключенного Олега Сенцова Наталья Каплан заявила о том, что ее брат находится в плохом физическом состоянии и "конец близко".
Министерство иностранных дел Украины призвало международных партнеров усилить давление на Россию для освобождения украинского политзаключенного.