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Олегу Сенцову передали листи тижневої давнини

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 серпня. УНН. Після перевірки цензурою у ВК-8 в Лабитнангі, листи від 31 липня і 1 серпня були доставлені Олегу Сенцову. Про це написала російська правозахисниця Тетяна Щур на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"Щойно отримала повідомлення, що листи (Олегу Сенцову від 31 липня і 1 серпня, - ред.) вручені сьогодні. Маринували тиждень!" - повідомила Щур.

Вона також привела текст повідомлення від Центру обробки повідомлень FSIN-PISMO.RU і Адміністрації установи ВК-8 про те, що її лист "1953126 пройшов цензуру і є врученим адресатові 8 серпня 2018 р.".

Як повідомляв УНН, сестра українського політв'язня Олега Сенцова Наталя Каплан заявила про те, що її брат перебуває в поганому фізичному стані і "кінець близько".

Міністерство закордонних справ України закликало міжнародних партнерів посилити тиск на Росію для звільнення українського політв’язня.

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