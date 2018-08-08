Олегу Сенцову передали листи тижневої давнини

"Щойно отримала повідомлення, що листи (Олегу Сенцову від 31 липня і 1 серпня, - ред.) вручені сьогодні. Маринували тиждень!" - повідомила Щур.



Вона також привела текст повідомлення від Центру обробки повідомлень FSIN-PISMO.RU і Адміністрації установи ВК-8 про те, що її лист "1953126 пройшов цензуру і є врученим адресатові 8 серпня 2018 р.".



Як повідомляв УНН, сестра українського політв'язня Олега Сенцова Наталя Каплан заявила про те, що її брат перебуває в поганому фізичному стані і "кінець близько".



Міністерство закордонних справ України закликало міжнародних партнерів посилити тиск на Росію для звільнення українського політв’язня.



