Оккупационные власти Крыма установили дорожные указатели на Керченском мосту

Об этом сообщает пресс-служба подконтрольного Кремлю Государственного комитета дорожного хозяйства.

Дорожные стенды информируют водителей о том, как проехать в порт “Крым”, Керчь, Феодосию и Симферополь.

Строители Керченского моста приступили к нанесению разметки на дорожное полотно 13 апреля.

Как сообщал УНН, недавно в сети появилось новое видео, где видно состояние дороги, ведущей к Керченского моста.