Оккупационные власти Крыма установили дорожные указатели на Керченском мосту
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. На въезде на Керченский мост со стороны Керчи появились первые информационные указатели. Об этом сообщает УНН со ссылкой на “Крым.Реалии”.
Об этом сообщает пресс-служба подконтрольного Кремлю Государственного комитета дорожного хозяйства.
Дорожные стенды информируют водителей о том, как проехать в порт “Крым”, Керчь, Феодосию и Симферополь.
Строители Керченского моста приступили к нанесению разметки на дорожное полотно 13 апреля.
Как сообщал УНН, недавно в сети появилось новое видео, где видно состояние дороги, ведущей к Керченского моста.