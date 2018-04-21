Окупаційна влада Криму встановила дорожні вказівники на Керченському мосту
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. На в’їзді на Керченський міст із боку Керчі з’явилися перші інформаційні покажчики. Про це повідомляє УНН з посиланням на “Крим.Реалії”.
Про це повідомляє прес-служба підконтрольного Кремлю Державного комітету дорожнього господарства.
Дорожні стенди інформують водіїв про те, як проїхати до порту “Крим”, Керч, Феодосію і Сімферополь.
Будівельники Керченського мосту приступили до нанесення розмітки на дорожнє полотно 13 квітня.
Як повідомляв УНН, нещодавно у мережі з’явилося нове відео, де видно стан дороги, що веде до Керченського мосту.