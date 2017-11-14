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Оккупационные власти Крыма усилили преследование крымских татар - правозащитники

Оккупационные власти Крыма усилили преследование крымских татар - правозащитники

Киев  •  УНН

 • 9359 просмотра

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Российская оккупационная власть в Крыму усилила преследование крымских татар под разными предлогами с целью полностью подавить инакомыслие на полуострове, передает УНН со ссылкой на международную правозащитную организацию Human Rights Watch.

"Российские власти продолжают преследование крымских татар с их громкой оппозицией по оккупации Крыма, которая началась в 2014 году. Власти РФ изображает активных крымских татар, как экстремистов и террористов, заставив многих из них покинуть свои дома и чувствовать себя в опасности, для того, чтобы те не проявляли свое мнение и позицию", - сказал директор Human Rights Watch по странам Европы и Центральной Азии Хью Уильямсон.

Как сообщает правозащитная организация, с начала оккупации Крыма российские власти и ее доверенные лица подавляли членов крымско-татарской общины и ее сторонников, в том числе журналистов, блоггеров, активистов и других. Активистов преследовали, запугивали, проводили незаконное обыски в их домах, а также применяли физическое насилие с целью побуждения к принудительным действиям.

"С 2015 года российские власти арестовали по меньшей мере 26 человек по обвинению в причастности к исламистского движения "Хизб ут-Тахрир", которое запрещено как террористическая организация в России с 2003 года, но в Украине и в большинстве стран Европы он таковым не является", - отметили в Human Rights Watch.

Правозащитники добавили, что 25 сентября Миссия ООН по наблюдению за соблюдением прав человека в Украине опубликовала свой первый доклад о том, как соблюдаются права человека в Крыму, сделав вывод о том, что "российская оккупация значительно ухудшилась".

Сделав выводы, международная правозащитная организация отметила, что Россия "как государство-оккупант" должно "уважать законы, которые действовали в Крыму на момент начала оккупации".

"Однако Россия отказывается от статуса государства-оккупанта и применяет свои федеральные законы в Крыму, включая криминализацию деятельности, ранее на полуострове не признавалась уголовным", - отметили правозащитники.

Как сообщал УНН, в резолюции по правам человека в аннексирована Россией Крыма присоединились 40 стран в качестве соавторов.

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