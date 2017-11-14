Окупаційна влада Криму посилила переслідування кримських татар - правозахисники

“Російська влада продовжує переслідування кримських татар за їх голосну опозицію щодо окупації Криму, яка почалась у 2014 році. Влада РФ зображує політично активних кримських татар, як екстремістів і терористів, змусивши багатьох з них покинути свої домівки та відчувати себе у небезпеці, для того, щоб ті не виявляли свою думку та позицію”, — сказав директор Human Rights Watch по країнах Європи та Центральної Азії Г’ю Вільямсон.

Як повідомляє правозахисна організація, з початку окупації Криму російська влада та її довірені особи подавляли членів кримсько-татарської громади і її прихильників, в тому числі журналістів, блогерів, активістів та інших. Активістів переслідували, залякували, проводили незаконі обшуки у їх домівках, а також застосовували фізичне насилля з метою спонукання до примусових дій.

“З 2015 року російська влада заарештувала щонайменше 26 осіб за звинуваченням у причетності до ісламістського руху „Хізб ут-Тахрір“, який заборонений як терористична організація в Росії з 2003 року, але в Україні та в більшості країн Європи він таким не являється”, — зазначили у Human Rights Watch.

Правозахисники додали, що 25 вересня Місія ООН із спостереження за дотриманням прав людини в Україні опублікувала свою першу доповідь про те, як дотримуються права людини в Криму, зробивши висновок про те, що “російська окупація значно погіршилася”.

Зробивши висновки, міжнародна правозахисна організація зазначила, що Росія “як держава-окупант” має “поважати закони, які діяли в Криму на момент початку окупації”.

“Проте Росія відмовляється від статусу держави-окупанта та застосовує свої федеральні закони до Криму, включаючи криміналізацію діяльності, яка раніше на півострові не визнавалася кримінальною”, — наголосили правозахисники.

Як повідомляв УНН, до резолюції з прав людини в анексованому Росією Криму приєдналися 40 країн як співавтори.