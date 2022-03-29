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Оккупанты сосредотачивают основные усилия на Слобожанском и Донецком направлениях - Генштаб

Киев • УНН

 • 97022 просмотра

КИЕВ. 29 марта. УНН. Российские оккупанты продолжают ведение полномасштабной вооруженной агрессии против нашего государства. Враг осуществляет отвод отдельных подразделений с территории Киевской и Черниговской областей, а также проводит перегруппировку для сосредоточения основных усилий на Слобожанском и Донецком направлениях. Об этом информирует генеральный штаб Вооруженных Сил Украины, пишет УНН.

Оккупанты сосредотачивают основные усилия на Слобожанском и Донецком направлениях - Генштаб

Детали

В частности, на Волынском направлении существенных изменений в составе и положении оккупационных войск не зафиксировано.

На Полесском направлении враг активных наступательных действий не проводил. Осуществлял попытки огневого поражения подразделений Вооруженных Сил Украины в районах населенных пунктов Романовка, Горенка, Лычанка, Петрушки, Шпитьки, Мощун, Новая Буда, Майдановка, Любовычи, Забуянное, Наливайковка. Осуществляет перегруппировку войск и их частичный отвод на территорию республики беларусь.

На Северском направлении обстановка остается без существенных изменений. Противник продолжает блокировать Чернигов, наносить огневое поражение по гражданским и военным объектам. В направлении на Бровары пытается удержать ранее занятые позиции и не допустить дальнейшее продвижение наших войск.

На Слобожанском направлении враг продолжает блокировать Харьков, осуществил отвод отдельных подразделений 1-й танковой армии из района города Сумы за пределы территории Украины, продолжил осуществлять перегруппировки войск с целью переброски на другие направления. Усилил наступательные способности группировки отдельными подразделениями из состава 20-й общевойсковой армии западного военного округа по направлению на Славянск.

На Южнобужском направлении враг принимает меры по восстановлению боеспособности, пополнению запасов. Пытается подготовить подразделения к возобновлению наступательных действий.

В Черноморской и Азовской операционных зонах корабельная группировка противника продолжает выполнение задач по отслеживанию обстановки, ведения разведки и изоляции района боевых действий.

На территории российской федерации, в районе населенного пункта Богучар, противник осуществляет меры снятия с долгосрочного хранения боевой и специальной техники. Более 40% указанной техники находится в неисправном или нерабочем состоянии.

Российская федерация и ее многочисленная агентура в международных организациях отрицает факты транспортировки и накопления российскими войсками большого количества боеприпасов в непосредственной близости к объекту “Укрытие” Чернобыльской АЭС.

Деятельность российских оккупационных войск в любой момент может привести к детонации боеприпасов, повреждения “Укрытие” и радиационного заражения территории, где живут сотни миллионов европейцев.

Цитата

“Подчеркиваем, что как и в большинстве других случаев, российская федерация и ее агенты влияния распространяют дезинформацию.

Использование Чернобыльской зоны для транспортировки и накопления боеприпасов, а также размещение командных пунктов российских войск осуществляется сознательно, поскольку Вооруженные Силы Украины не могут вести на территории зоны отчуждения боевые действия. Риск детонации российских боеприпасов является высоким и без ведения боевых действий, в связи с пренебрежением оккупантами мер безопасности, а также массовым использованием старых и некондиционных боеприпасов. Такие инциденты случаются на российских складах и арсеналах регулярно и в мирное время, что является общеизвестным. Противник ослаблен, дезориентирован, значительная его часть отрезана от логистического обеспечения и продолжает нести потери”, - информируют в ведомстве.

Добавим

Глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский заявил, что деэскалация на Киевском и Черниговском направлении не означает прекращения огня.

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