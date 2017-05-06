Оккупанты снова заблокировали движение на админгранице с аннексированным Крымом

Пограничники в контрольном пункте въезда-выезда “Чонгар” вновь фиксируют замедление пропускных операций оккупантами в сторону аннексированного Крыма и создание искусственных очередей. Сейчас более 40 транспортных средств ожидают выезда с материковой части Украины в этом КПВВ.

“Как и в прошлый раз, так и сегодня оккупационные власти создают миф об удачном продолжении туристического сезона в Крыму и увеличении пассажиропотока с материковой Украиной. Принимая во внимание статистические данные, пограничники фиксируют значительное снижение пассажиро-транспортного потока в направлении аннексированного полуострова. Если за прошедшие сутки в аннексированного Крыму через контрольный пункт „Чонгар“ админграницу пересекло 1 тыс. 900 человек и 350 транспортных средств, то за сутки 06.05.16 на въезд в аннексированный Крым в этом же КПВВ пограничниками оформлено 2 тыс. 300 человек и 450 транспортных средств”, — говорится в сообщении.

Напомним, в конце апреля оккупанты несколько суток умышленно блокировали пропуск авто на временно оккупированную территорию АР Крым.