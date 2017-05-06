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Окупанти знову заблокували рух на адмінмежі із анексованим Кримом

Київ • УНН

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ХЕРСОН-КИЇВ. 6 травня. УНН. В черговий раз окупанти навпроти контрольного пункту “Чонгар” сповільнили пропускні операції та блокують рух до анексованого Криму для того, щоб і надалі розповідати про “неймовірний” потік туристів з материкової України. Про це УНН повідомили у прес-службі Бердянського прикордонного загону.

Окупанти знову заблокували рух на адмінмежі із анексованим Кримом

Прикордонники у контрольному пункті в’їзду-виїзду “Чонгар” знову фіксують сповільнення пропускних операцій окупантами в сторону анексованого Криму та створення штучних черг. Наразі понад 40 транспортних засобів чекають на виїзд з материкової частини України у цьому КПВВ.

“Як і минулого разу, так і сьогодні окупаційні власті створюють міф про вдале продовження туристичного сезону в Криму та збільшення пасажиропотоку із материкової України. Беручи до уваги статистичні дані, прикордонники фіксують значне зниження пасажиро-транспортного потоку у напрямку анексованого півострову. Якщо протягом минулої доби до анексованого Криму через контрольний пункт „Чонгар“ адмінмежу перетнуло 1 тис. 900 осіб та 350 транспортних засобів, то за добу 06.05.16 на в’їзд до анексованого Криму у цьому ж КПВВ прикордонниками оформлено 2 тис. 300 осіб та 450 транспортних засобів”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, наприкінці квітня окупанти кілька діб навмисне блокували пропуск авто на тимчасово окуповану територію АР Крим.

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