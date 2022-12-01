Оккупанты снова обстреляли Никополь: есть пострадавший, повреждены жилые дома и ЛЭП
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. Российские оккупанты сегодня обстреляли Никополь Днепропетровской области из тяжелой артиллерии. В результате вражеской атаки пострадал гражданский. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.
Цитата
"После полудня оккупанты снова обстреляли Никопольщину. Ударили из тяжелой артиллерии по самому Никополю. Загорелась квартира в многоэтажке. Пострадал ее хозяин - 56-летний мужчина", - написал он.
Детали
По его информации, в городе изуродовано несколько многоэтажек и линии электропередач.
Дополнение
Под вражеский огонь 1 декабря попали две громады – Марганецкая и Красногригорьевская.