Оккупанты снова обстреляли Никополь: есть пострадавший, повреждены жилые дома и ЛЭП

Цитата

"После полудня оккупанты снова обстреляли Никопольщину. Ударили из тяжелой артиллерии по самому Никополю. Загорелась квартира в многоэтажке. Пострадал ее хозяин - 56-летний мужчина", - написал он.

Детали

По его информации, в городе изуродовано несколько многоэтажек и линии электропередач.

Дополнение

Под вражеский огонь 1 декабря попали две громады – Марганецкая и Красногригорьевская.