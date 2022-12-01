Окупанти знову обстріляли Нікополь: є постраждалий, пошкоджені житлові будинки та ЛЕП

Цитата

"Пообіді окупанти знову обстрiляли Нікопольщину. Ударили з важкої артилерії по самому Нікополю. Зайнялася квартира у багатоповерхівці. Постраждав її господар - 56-річний чоловік", - написав він.

Деталі

За його інформацією, у місті понівечені кілька багатоповерхівок і лінії електропередач.

Доповнення

Під ворожий вогонь 1 грудня потрапили дві громади - Марганецька та Червоногригорівська.