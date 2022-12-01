Окупанти знову обстріляли Нікополь: є постраждалий, пошкоджені житлові будинки та ЛЕП
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Російські окупанти сьогодні обстріляли Нікополь Дніпропетровської області з важкої артилерії. Внаслідок ворожої атаки постраждав цивільний. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.
Цитата
"Пообіді окупанти знову обстрiляли Нікопольщину. Ударили з важкої артилерії по самому Нікополю. Зайнялася квартира у багатоповерхівці. Постраждав її господар - 56-річний чоловік", - написав він.
Деталі
За його інформацією, у місті понівечені кілька багатоповерхівок і лінії електропередач.
Доповнення
Під ворожий вогонь 1 грудня потрапили дві громади - Марганецька та Червоногригорівська.