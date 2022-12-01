Дніпропетровська область: окупанти обстріляли дві громади
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Під ворожий вогонь потрапили дві громади — Марганецька та Червоногригорівська. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко, пише УНН.
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“Вісім обстрілів за ніч... Росіяни з вечора до ранку били по Нікопольщині „Градами“ та важкою артилерією. Під ворожий вогонь потрапили дві громади — Марганецька та Червоногригорівська. Попередньо, люди не постраждали”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
У Червоногригорівській громаді понівечені кілька приватних будинків та господарських споруд, газопровід та лінія електропередач.
У Марганецькій громаді представники ДСНС продовжують обстежувати уражені території і з’ясовувати деталі атак.
Нагадаємо
Російські окупанти накрили вогнем з “Градів” та важкої артилерії Нікополь та Марганецьку громаду.