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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 25349 перегляди

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Дніпропетровська область: окупанти обстріляли дві громади

Дніпропетровська область: окупанти обстріляли дві громади

Київ • УНН

 • 769581 перегляди

КИЇВ. 1 грудня. УНН. Під ворожий вогонь потрапили дві громади — Марганецька та Червоногригорівська. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко, пише УНН.

Цитата

“Вісім обстрілів за ніч... Росіяни з вечора до ранку били по Нікопольщині „Градами“ та важкою артилерією. Під ворожий вогонь потрапили дві громади — Марганецька та Червоногригорівська. Попередньо, люди не постраждали”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

У Червоногригорівській громаді понівечені кілька приватних будинків та господарських споруд, газопровід та лінія електропередач.

У Марганецькій громаді представники ДСНС продовжують обстежувати уражені території і з’ясовувати деталі атак.

Нагадаємо 

Російські окупанти накрили вогнем з “Градів” та важкої артилерії Нікополь та Марганецьку громаду.

Українські Національні Новини

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