Дніпропетровська область: окупанти обстріляли дві громади

Цитата

“Вісім обстрілів за ніч... Росіяни з вечора до ранку били по Нікопольщині „Градами“ та важкою артилерією. Під ворожий вогонь потрапили дві громади — Марганецька та Червоногригорівська. Попередньо, люди не постраждали”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

У Червоногригорівській громаді понівечені кілька приватних будинків та господарських споруд, газопровід та лінія електропередач.

У Марганецькій громаді представники ДСНС продовжують обстежувати уражені території і з’ясовувати деталі атак.

Нагадаємо

Російські окупанти накрили вогнем з “Градів” та важкої артилерії Нікополь та Марганецьку громаду.