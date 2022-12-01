Днепропетровская область: оккупанты обстреляли две общины

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“Восемь обстрелов за ночь... Россияне с вечера до утра били по Никопольщине „Градами“ и тяжелой артиллерией. Во вражеский огонь попали две общины — Марганецкая и Красногригорьевская. Предварительно, люди не пострадали”, — говорится в сообщении.

Детали

В Красногригорьевской общине изуродованы несколько частных домов и хозяйственных сооружений, газопровод и линия электропередач.

В Марганецкой общине представители ГСЧС продолжают обследовать пораженные территории и выяснять детали атак.

Напомним

Российские оккупанты накрыли огнем из “Градов” и тяжелой артиллерии Никополь и Марганецкую общину.