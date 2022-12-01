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Днепропетровская область: оккупанты обстреляли две общины

Киев • УНН

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КИЕВ. 1 декабря. УНН. Под вражеский огонь попали две общины — Марганецкая и Красногригорьевская. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко, пишет УНН.

Цитата

“Восемь обстрелов за ночь... Россияне с вечера до утра били по Никопольщине „Градами“ и тяжелой артиллерией. Во вражеский огонь попали две общины — Марганецкая и Красногригорьевская. Предварительно, люди не пострадали”, — говорится в сообщении.

Детали

В Красногригорьевской общине изуродованы несколько частных домов и хозяйственных сооружений, газопровод и линия электропередач.

В Марганецкой общине представители ГСЧС продолжают обследовать пораженные территории и выяснять детали атак.

Напомним 

Российские оккупанты накрыли огнем из “Градов” и тяжелой артиллерии Никополь и Марганецкую общину.

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