Днепропетровская область: оккупанты обстреляли две общины
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. Под вражеский огонь попали две общины — Марганецкая и Красногригорьевская. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко, пишет УНН.
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“Восемь обстрелов за ночь... Россияне с вечера до утра били по Никопольщине „Градами“ и тяжелой артиллерией. Во вражеский огонь попали две общины — Марганецкая и Красногригорьевская. Предварительно, люди не пострадали”, — говорится в сообщении.
Детали
В Красногригорьевской общине изуродованы несколько частных домов и хозяйственных сооружений, газопровод и линия электропередач.
В Марганецкой общине представители ГСЧС продолжают обследовать пораженные территории и выяснять детали атак.
Напомним
Российские оккупанты накрыли огнем из “Градов” и тяжелой артиллерии Никополь и Марганецкую общину.