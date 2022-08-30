"Референдум" на юге под угрозой срыва: Гуменюк рассказала, как нервничают оккупанты

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“Мы наблюдаем только повышенную напряженность и нервозность, поскольку дата объявленного “референдума” все ближе, а результаты все более причудливые. Поэтому мы отдаем себе отчет, что даже их попытки собирать фальсифицированные личные данные населения не помогают, и мировое сообщество однозначно не воспримет весь этот “референдум”. Они даже уже сами себе не доверяют в том, что у них что-то получится, потому и переносят даты снова и снова”, – сказала Гуменюк.

Детали

Гуменюк отметила, что уже говорят не только об 11 сентября, но и о 15 сентября. Она уверена в том, что оккупанты будут переносить даты, пока не откажутся от этой идеи вообще.

“Могут быть разные развития событий: они могут, как ускориться для того, чтобы сделать наспех, “склепать, как будет”. А, возможно, и наоборот, подвинут его, чтобы убедить самих себя в том, что они формируют свои действия в соответствии с каким-либо законодательством. Хотя обе версии достаточно развеяны в сознании людей, причастных к организации этих "референдумов". У них просто есть идея провести его, и они будут кружить вокруг нее”, – добавила начальница пресс-центра.

Напомним

Институт изучения войны (ISW) прогнозирует, что захватчики вряд ли смогут провести "референдумы" 11 сентября из-за "трения" в оккупационных администрациях и партизанских нападений.