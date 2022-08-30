"Референдум" на юге под угрозой срыва: Гуменюк рассказала, как нервничают оккупанты
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. На фоне контрнаступательных действий Вооруженных сил Украины на юге российские оккупанты нервничают относительно успешного проведения так называемого “референдума”. Об этом на брифинге сообщила начальник объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, передает корреспондент УНН.
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“Мы наблюдаем только повышенную напряженность и нервозность, поскольку дата объявленного “референдума” все ближе, а результаты все более причудливые. Поэтому мы отдаем себе отчет, что даже их попытки собирать фальсифицированные личные данные населения не помогают, и мировое сообщество однозначно не воспримет весь этот “референдум”. Они даже уже сами себе не доверяют в том, что у них что-то получится, потому и переносят даты снова и снова”, – сказала Гуменюк.
Детали
Гуменюк отметила, что уже говорят не только об 11 сентября, но и о 15 сентября. Она уверена в том, что оккупанты будут переносить даты, пока не откажутся от этой идеи вообще.
“Могут быть разные развития событий: они могут, как ускориться для того, чтобы сделать наспех, “склепать, как будет”. А, возможно, и наоборот, подвинут его, чтобы убедить самих себя в том, что они формируют свои действия в соответствии с каким-либо законодательством. Хотя обе версии достаточно развеяны в сознании людей, причастных к организации этих "референдумов". У них просто есть идея провести его, и они будут кружить вокруг нее”, – добавила начальница пресс-центра.
Напомним
Институт изучения войны (ISW) прогнозирует, что захватчики вряд ли смогут провести "референдумы" 11 сентября из-за "трения" в оккупационных администрациях и партизанских нападений.