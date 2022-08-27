"Референдуми" на окупованих територіях України можуть не відбутись через партизан та розкол серед загарбників - ISW
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Загарбники навряд чи зможуть провести "референдуми" 11 вересня через "тертя" в окупаційних адміністраціях та партизанські напади. Про це пише Інститут вивчення війни (ISW), інформує УНН.
Деталі
ISW зазначає, що всі зібрані дані свідчать про те, що російська влада прагне створити видимість місцевої підтримки та участі перед проведенням "референдумів", щоб представити їх як широко підтримані ініціативи, але стикається з постійними невдачами, що відкладають спроби анексії.
Аналітики наголошують, що українські партизани та внутрішній розкол продовжують становити загрозу російському контролю над окупованими територіями.
Ключові висновки аналітиків:
· Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) заявило, що елементи Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) відновили підключення до енергомереж України 26 серпня.
· Російські війська здійснили обмежені наземні атаки на північний захід від Ізюма, на північний схід і південь від Бахмута і на північно-західній околиці міста Донецьк.
· Українські сили продовжували обстрілювати російські наземні лінії зв'язку і ворожу військову інфраструктуру в Херсонській області, що забезпечують операції на західному березі Дніпра.
· У регіонах російської федерації продовжено донабір до так званих добровольчих батальйонів, які продовжують відправлятися в Україну.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Аналітики ISW припускають, що після ударів ЗСУ окупанти виводять з Криму техніку та посилюють ППО