"Референдумы" на оккупированных территориях Украины могут не состояться из-за партизан и раскола среди захватчиков - ISW
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. Захватчики вряд ли смогут провести "референдумы" 11 сентября из-за "трения" в оккупационных администрациях и партизанских нападений. Об этом пишет Институт изучения войны (ISW), информирует УНН.
Детали
ISW отмечает, что все собранные данные свидетельствуют о том, что российские власти стремятся создать видимость местной поддержки и участия перед проведением "референдумов", чтобы представить их как широко поддержанные инициативы, но сталкиваются с постоянными неудачами, откладывающими попытки аннексии.
Аналитики подчеркивают, что украинские партизаны и внутренний раскол продолжают представлять угрозу российскому контролю над оккупированными территориями.
Ключевые выводы аналитиков:
· Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило, что элементы Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) возобновили подключение к энергосетям Украины 26 августа.
· Российские войска совершили ограниченные наземные атаки к северо-западу от Изюма, к северо-востоку и югу от Бахмута и к северо-западной окраине города Донецк.
· Украинские силы продолжали обстреливать российские наземные линии связи и вражескую военную инфраструктуру в Херсонской области, обеспечивающие операции на западном берегу Днепра.
· В регионах российской федерации продлен донабор к так называемым добровольческим батальонам, которые продолжают отправляться в Украину.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Аналитики ISW предполагают, что после ударов ВСУ оккупанты выводят из Крыма технику и усиливают ПВО