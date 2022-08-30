"Референдум" на півдні під загрозою зриву: Гуменюк розповіла, як нервують окупанти
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. На тлі контрнаступальних дій Збройних сил України на півдні російські окупанти знервовані щодо успішного проведення так званого “референдуму”. Про це на брифінгу повідомила начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк, передає кореспондент УНН.
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“Ми спостерігаємо тільки підвищену напруженість і знервованість, оскільки дата оголошеного “референдуму” все ближче, а результати все химерніші. Тому ми усвідомлюємо, що навіть їхні намагання збирати фальсифіковані особисті дані населення не допомагають, і світова спільнота однозначно не сприйме весь цей “референдум”. Вони навіть вже самі собі не довіряють в тому, що в них щось вийде, тому і переносять дати знов і знов”, – сказала Гуменюк.
Деталі
Гуменюк зазначила, що вже говорять не тільки про 11 вересня, а й про 15 вересня. Вона впевнена у тому, що окупанти переноситимуть дати, допоки не відмовляться від цієї ідеї взагалі.
“Можуть бути різні розвитки подій: вони можуть, як прискоритись для того, щоб зробити поспіхом, “зляпати, як буде”. А, можливо, й навпаки посунуть його, щоб переконати самих себе у тому, що вони формують свої дії у відповідності якогось там законодавства. Хоча обидві версії досить розвіяні у свідомості людей, які причетні до організації цих "референдумів". У них просто є ідея провести його, і вони будуть кружляти навколо неї”, – додала начальниця пресцентру.
Нагадаємо
Інститут вивчення війни (ISW) прогнозує, що загарбники навряд чи зможуть провести "референдуми" 11 вересня через "тертя" в окупаційних адміністраціях та партизанські напади.