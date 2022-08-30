"Референдум" на півдні під загрозою зриву: Гуменюк розповіла, як нервують окупанти

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“Ми спостерігаємо тільки підвищену напруженість і знервованість, оскільки дата оголошеного “референдуму” все ближче, а результати все химерніші. Тому ми усвідомлюємо, що навіть їхні намагання збирати фальсифіковані особисті дані населення не допомагають, і світова спільнота однозначно не сприйме весь цей “референдум”. Вони навіть вже самі собі не довіряють в тому, що в них щось вийде, тому і переносять дати знов і знов”, – сказала Гуменюк.

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Гуменюк зазначила, що вже говорять не тільки про 11 вересня, а й про 15 вересня. Вона впевнена у тому, що окупанти переноситимуть дати, допоки не відмовляться від цієї ідеї взагалі.

“Можуть бути різні розвитки подій: вони можуть, як прискоритись для того, щоб зробити поспіхом, “зляпати, як буде”. А, можливо, й навпаки посунуть його, щоб переконати самих себе у тому, що вони формують свої дії у відповідності якогось там законодавства. Хоча обидві версії досить розвіяні у свідомості людей, які причетні до організації цих "референдумів". У них просто є ідея провести його, і вони будуть кружляти навколо неї”, – додала начальниця пресцентру.

Нагадаємо

Інститут вивчення війни (ISW) прогнозує, що загарбники навряд чи зможуть провести "референдуми" 11 вересня через "тертя" в окупаційних адміністраціях та партизанські напади.