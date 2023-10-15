Оккупанты увеличили количество ракетоносителей в Черном море: суммарный залп 20 "Калибров"
Киев • УНН
КИЕВ. 15 октября. УНН. Россияне вывели на боевое дежурство в Черное море еще два фрегата, увеличив суммарный залп “Калибров” до 20 единиц. Об этом информируют Силы обороны юга, пишет УНН.
Цитата
“Враг нарастил присутствие ракетоносителей в Черном море. Сейчас боевое дежурство кроме подводной лодки несут еще 2 фрегата”, - говорится в сообщении.
Отмечается, что теперь суммарный залп "Калибров" может достигать 2️0 единиц.
Уровень ракетной угрозы Силы обороны оценивают как очень высокий.
Напомним
Ранее УНН сообщало, что россия держит 9 кораблей в Черном и один - в Азовском морях. На боевое дежурство рф вывела один ракетоноситель до 4 ракет типа “Калибр”.