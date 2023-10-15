Окупанти збільшили кількість ракетоносіїв у Чорному морі: сумарний залп 20 “Калібрів”
Київ • УНН
КИЇВ. 15 жовтня. УНН. Росіяни вивели на бойове чергування у Чорне море ще два фрегати, збільшивши сумарний залп “Калібрів” до 20 одиниць. Про це інформують Сили оборони півдня, пише УНН.
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“Ворог наростив присутність ракетоносіїв в Чорному морі. Наразі бойове чергування крім підводного човна несуть ще 2 фрегати”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що тепер сумарний залп "Калібрів" може сягати 2️0 одиниць.
Рівень ракетної загрози Сили оборони оцінюють як дуже високий.
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляло, що росія тримає 9 кораблів у Чорному та один - в Азовському морях. На бойове чергуваннія рф вивела один ракетоносій до 4 ракет типу “Калібр”.