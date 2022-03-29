Оккупанты нанесли несколько ракетных ударов по Днепропетровщине, ранен один человек – глава ОГА

Детали

"Несколько вражеских ракетных ударов по нашей области. В Новомосковском районе ракета попала на территорию фермерского хозяйства. Повреждена техника. Один человек ранен", - написал Резниченко.

По его словам, в Павлограде попали в виадук.

"Движение по дороге приостановлено. Ракетный удар пришелся и по территории Никопольского района. Погибших нет", - сообщил Резниченко.

Дополнение

Председатель Никопольской РГА Евгений Евтушенко сообщал, что объект возле Никополя в Днепропетровской области подвергся ракетной атаки, жертв нет.