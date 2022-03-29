Оккупанты нанесли несколько ракетных ударов по Днепропетровщине, ранен один человек – глава ОГА
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. Российские оккупанты нанесли несколько ракетных ударов по Днепропетровской области. В Новомосковском районе ракета попала на территорию фермерского хозяйства, ранен один человек. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко, информирует УНН.
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"Несколько вражеских ракетных ударов по нашей области. В Новомосковском районе ракета попала на территорию фермерского хозяйства. Повреждена техника. Один человек ранен", - написал Резниченко.
По его словам, в Павлограде попали в виадук.
"Движение по дороге приостановлено. Ракетный удар пришелся и по территории Никопольского района. Погибших нет", - сообщил Резниченко.
Дополнение
Председатель Никопольской РГА Евгений Евтушенко сообщал, что объект возле Никополя в Днепропетровской области подвергся ракетной атаки, жертв нет.