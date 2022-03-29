Окупанти завдали кілька ракетних ударів по Дніпропетровщині, поранено одну людину – голова ОДА
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Російські окупанти завдали кілька ракетних ударів по Дніпропетровській області. У Новомосковському районі ракета влучила на територію фермерського господарства, поранено одну людину. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко, інформує УНН.
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"Кілька ворожих ракетних ударів по нашій області. У Новомосковському районі ракета влучила на територію фермерського господарства. Пошкоджена техніка. Одну людину поранено", - написав Резніченко.
За його словами, у Павлограді влучили у віадук.
"Рух дорогою призупинено. Ракетний удар прийшовся і по території Нікопольського району. Загиблих немає", - повідомив Резніченко.
Доповнення
Голова Нікопольської РДА Євген Євтушенко повідомляв, що об’єкт біля Нікополя у Дніпропетровській області зазнав ракетної атаки, жертв немає.