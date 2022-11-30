Луганская область: оккупанты нанесли авиаудары вблизи Макеевки
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. В Луганской области российские оккупанты нанесли авиационные удары вблизи Макеевки, а также обстреляли из танков и артиллерии шесть населенных пунктов, пишет УНН со ссылкой на страницу Луганской ОВА в Telegram.
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"Недалеко от Макеевки россияне нанесли авиационные удары. Они обороняются на Купянском и Лиманском направлениях. И все же совершили обстрелы из танков и артиллерии разных типов по Новоселовскому, Стельмаховке, Макеевке, Мясожаровке, Площанке, Невском, Краснопоповке", – говорится в сообщении.
Детали
Как отметили, 29 ноября украинская авиация нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских оккупантов, а также два удара по вражеским позициям ЗРК.
Кроме того, ВСУ сбили три беспилотника "Орлан-10".
Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны также ударили по артиллерийской системе и важному объекту рашистов, сообщили в ОВА.
Напомним
Спикер Восточной группировки войск полковник Сергей Череватый сообщил, что российские оккупанты на востоке несколько изменили тактику из-за погодных условий.