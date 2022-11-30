Луганщина: окупанти завдали авіаударів поблизу Макіївки
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. На Луганщині російські окупанти завдали авіаційних ударів поблизу Макіївки, а також обстріляли з танків та артилерії шість населених пунктів, пише УНН із посиланням на Telegram Луганської ОВА.
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"Неподалік Макіївки росіяни завдали авіаційних ударів. Вони обороняються на Куп’янському та Лиманському напрямках. Та все ж таки здійснили обстріли з танків та артилерії різних типів по Новоселівському, Стельмахівці, Макіївці, М’ясожарівці, Площанці, Невському, Червонопопівці", – ідеться у повідомленні.
Деталі
Як зазначили, 29 листопада українська авіація завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російських окупантів, а також два удари по ворожих позиціях ЗРК.
Окрім того, ЗСУ збили три безпілотники "Орлан-10".
Підрозділи ракетних військ і артилерії сил оборони також вдарили по артилерійській системі та важливому об’єкту рашистів, повідомили в ОВА.
Нагадаємо
Речник Східного угруповання військ полковник Сергій Череватий сказав, що російські окупанти на сході дещо змінили тактику через погодні умови.