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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Луганщина: окупанти завдали авіаударів поблизу Макіївки

Луганщина: окупанти завдали авіаударів поблизу Макіївки

Київ • УНН

 • 647253 перегляди

КИЇВ. 30 листопада. УНН. На Луганщині російські окупанти завдали авіаційних ударів поблизу Макіївки, а також обстріляли з танків та артилерії шість населених пунктів, пише УНН із посиланням на Telegram Луганської ОВА.

Цитата

"Неподалік Макіївки росіяни завдали авіаційних ударів. Вони обороняються на Куп’янському та Лиманському напрямках. Та все ж таки здійснили обстріли з танків та артилерії різних типів по Новоселівському, Стельмахівці, Макіївці, М’ясожарівці, Площанці, Невському, Червонопопівці", – ідеться у повідомленні.

Деталі

Як зазначили, 29 листопада українська авіація завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російських окупантів, а також два удари по ворожих позиціях ЗРК.

Окрім того, ЗСУ збили три безпілотники "Орлан-10".

Підрозділи ракетних військ і артилерії сил оборони також вдарили по артилерійській системі та важливому об’єкту рашистів, повідомили в ОВА.

Нагадаємо

Речник Східного угруповання військ полковник Сергій Череватий сказав, що російські окупанти на сході дещо змінили тактику через погодні умови.

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