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Оккупанты нанесли 4 ракетных удара по Украине - Генштаб

Оккупанты нанесли 4 ракетных удара по Украине - Генштаб

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 декабря. УНН. Российские оккупанты в течение суток нанесли 4 ракетных удара, а также совершили около 20 обстрелов с РСЗО по Украине. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

Цитата

«В течение суток российские оккупанты нанесли 4 ракетных удара, а также совершили около 20 обстрелов с РСЗО. Пострадала гражданская инфраструктура и мирное население», - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что угроза вражеских авиационных и ракетных ударов остается на всей территории Украины.

Также сообщается, что на Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружена.

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Кроме того, Генштаб сообщает о ситуации на других направлениях:

• На Северском направлении минометному обстрелу подвергся населенный пункт Белокопытово Сумской области.

• На Слобожанском направлении враг удерживает в приграничных районах Белгородской области группировку войск, совершил танковые, минометные и артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Красная Заря, Стрелеча, Глубокое, Волчанск, Фиголовка, Дворичная и Новомлинск Харьковской области.

• На Купянском направлении обстреляны районы Ягодного, Кисловки, Котляровки, Крахмального и Берестового в Харьковской области и Новоселовского и Стельмаховки Луганской области.

• На Лиманском направлении под огневое поражение попали Макеевка, Площадка, Червонопоповка и Диброва в Луганской области.

• На Бахмутском направлении противник совершил обстрелы из танков и всего спектра артиллерии по районам населенных пунктов Верхнекаменское, Берестово, Яковлевка, Соледар, Григорьевка, Бахмутское, Бахмут, Часов Яр, Клищиевка, Андреевка, Курдюмовка, Озаряновка, Северное и Опытное Донецкой области.

• На Авдеевском направлении враг оказал огненное влияние возле Авдеевки, Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

• На Запорожском и Херсонском направлениях от вражеского огня пострадали районы населенных пунктов Темировка, Червоное, Малые Щербаки и Плавни Запорожской области и город Херсон. Есть пострадавшие среди мирных обитателей.

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