Оккупанты нанесли 4 ракетных удара по Украине - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. Российские оккупанты в течение суток нанесли 4 ракетных удара, а также совершили около 20 обстрелов с РСЗО по Украине. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины, передает УНН.
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«В течение суток российские оккупанты нанесли 4 ракетных удара, а также совершили около 20 обстрелов с РСЗО. Пострадала гражданская инфраструктура и мирное население», - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что угроза вражеских авиационных и ракетных ударов остается на всей территории Украины.
Также сообщается, что на Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружена.
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Кроме того, Генштаб сообщает о ситуации на других направлениях:
• На Северском направлении минометному обстрелу подвергся населенный пункт Белокопытово Сумской области.
• На Слобожанском направлении враг удерживает в приграничных районах Белгородской области группировку войск, совершил танковые, минометные и артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Красная Заря, Стрелеча, Глубокое, Волчанск, Фиголовка, Дворичная и Новомлинск Харьковской области.
• На Купянском направлении обстреляны районы Ягодного, Кисловки, Котляровки, Крахмального и Берестового в Харьковской области и Новоселовского и Стельмаховки Луганской области.
• На Лиманском направлении под огневое поражение попали Макеевка, Площадка, Червонопоповка и Диброва в Луганской области.
• На Бахмутском направлении противник совершил обстрелы из танков и всего спектра артиллерии по районам населенных пунктов Верхнекаменское, Берестово, Яковлевка, Соледар, Григорьевка, Бахмутское, Бахмут, Часов Яр, Клищиевка, Андреевка, Курдюмовка, Озаряновка, Северное и Опытное Донецкой области.
• На Авдеевском направлении враг оказал огненное влияние возле Авдеевки, Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.
• На Запорожском и Херсонском направлениях от вражеского огня пострадали районы населенных пунктов Темировка, Червоное, Малые Щербаки и Плавни Запорожской области и город Херсон. Есть пострадавшие среди мирных обитателей.