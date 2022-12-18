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Окупанти завдали 4 ракетних удари по Україні – Генштаб

Окупанти завдали 4 ракетних удари по Україні – Генштаб

Київ • УНН

 • 804841 перегляди

КИЇВ. 18 грудня. УНН. Російські окупанти протягом доби завдали 4 ракетних удари, а також здійснили близько 20 обстрілів з РСЗВ по Україні. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України, передає УНН.

Цитата

«Протягом доби російські окупанти завдали 4 ракетних удари, а також здійснили близько 20 обстрілів з РСЗВ. Постраждала цивільна інфраструктура та мирне населення», - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що загроза ворожих авіаційних та ракетних ударів залишається на всій території України.

Також повідомляється, що на Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На Харківщині через ворожий обстріл поранено фельдшера

Окрім того, Генштаб повідомляє про ситуацію на інших напрямках:

• На Сіверському напрямку мінометного обстрілу зазнав населений пункт Білокопитове Сумської області.

• На Слобожанському напрямку ворог утримує у прикордонних районах Бєлгородської області угруповання військ, здійснив танкові, мінометні та артилерійські обстріли по районах населених пунктів Червона Зоря, Стрілеча, Глибоке, Вовчанськ, Фиголівка, Дворічна та Новомлинськ Харківської області.

• На Куп’янському напрямку обстріляно райони Ягідного, Кислівки, Котлярівки, Крохмального і Берестового на Харківщині та Новоселівського і Стельмахівки Луганської області.

• На Лиманському напрямку під вогневе ураження потрапили Макіївка, Площанка, Червонопопівка та Діброва на Луганщині.

• На Бахмутському напрямку противник здійснив обстріли з танків та усього спектру артилерії по районах населених пунктів Верхньокам’янське, Берестове, Яковлівка, Соледар, Григорівка, Бахмутське, Бахмут, Часів Яр, Кліщіївка, Андріївка, Курдюмівка, Диліївка, Озарянівка, Північне та Опитне Донецької області.

• На Авдіївському напрямку ворог завдав вогневого впливу біля Авдіївки, Красногорівки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області.

• На Запорізькому та Херсонському напрямках від ворожого вогню постраждали райони населених пунктів Темирівка, Червоне, Малі Щербаки і Плавні Запорізької області та місто Херсон. Є постраждалі серед мирних жителів.

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