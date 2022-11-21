Оккупанты нанесли 2 ракетных и 1 авиационный удар по Украине – Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. За текущие сутки, российские оккупанты нанесли 1 авиационный, 2 ракетных удара и произвели более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск вдоль линии столкновения. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
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«За текущие сутки противник нанес 1 авиационный, 2 ракетных удара и произвел более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск вдоль линии столкновения», - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что на Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.
В приграничных районах Брянской и Курской областей противник продолжает удерживать отдельные подразделения своих войск.
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Также Генштаб сообщил о ситуации на других направлениях:
· На Слобожанском направлении враг совершил обстрелы в районах населенных пунктов Ветеринарное, Стрелеча, Глубокое, Старица, Огурцово, Зарубинка, Амбарное и Двухлетняя Харьковской области.
· На Купянском и Лиманском направлениях противник ведет оборону, совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов, Котляровка, Табаевка, Песчаное и Крахмальное Харьковской области; Новоселовское, Стельмаховка, Площадка и Макеевка в Луганской области и Ямполевка, Торское и Берестовое Донецкой области.
·На Бахмутском на Авдеевском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий. На Новопавловском направлении противник ведет активную оборону на захваченных рубежах. Производит обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии объектов в районах 21 населенного пункта. Среди них - Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Водяное, Угледар, Соледар, Майорск, Марьинка и Первомайское Донецкой области.
·На Запорожском направлении враг обороняется. Осуществил обстрелы наших позиций из минометов, ствольной артиллерии и реактивным системам залпового огня. От артиллерийского огня противника пострадали районы 9 населённых пунктов.
· на Криворожском и Херсонском направлениях противник создает эшелонированную систему обороны, усовершенствует фортификационное оборудование и логистическое обеспечение передовых подразделений, не прекращает артиллерийские обстрелы позиций наших войск и населенных пунктов на правом берегу реки Днепр. Вел огонь из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Осокоровка, Гавриловка, Милово, Дорожное, Веселое, Высунцы, Велетенское, Станислав и Херсон.