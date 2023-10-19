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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Оккупанты забирают комплекты спутникового телевидения у жителей ВОТ - Центр нацсопротивления

Киев • УНН

 • 273064 просмотра

КИЕВ. 19 октября. УНН. На временно оккупированных территориях враг ворует комплекты спутникового телевидения у местного населения. Об этом сообщили на сайте Центра Национального сопротивления, передает УНН.

Оккупанты забирают комплекты спутникового телевидения у жителей ВОТ - Центр нацсопротивления

Детали

Отмечается, что оккупационные администрации создали комиссии, которые в сопровождении российских полицаев проводят рейды на ВОТ и изымают у местных комплекты спутникового телевидения.

Таким образом враг блокирует доступ к правде, чтобы еще больше информационно заблокировать регион и погрузить местных жителей в болото российской пропаганды.

При этом россияне продолжают выдачу оборудования для трансляции пакета “русский мир” (ресивер, спутниковая тарелка и конвертор) в который входят пропагандистские каналы. Плата за потребление российской лжи отсутствует.

Цитата

«Центр национального сопротивления призывает игнорировать российское телевидение и другие враждебные источники информации, ведь попав в сети пропаганды ты становишься легкой мишенью для манипуляций», — говорится в сообщении.

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