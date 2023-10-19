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Окупанти забирають комплекти супутникового телебачення у мешканців ТОТ - Центр нацспротиву

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 жовтня. УНН. На тимчасово окупованих територіях ворог краде комплекти супутникового телебачення у місцевого населення. Про це повідомили на сайті Центру Національного спротиву, передає УНН.

Окупанти забирають комплекти супутникового телебачення у мешканців ТОТ - Центр нацспротиву

Деталі

Зазначається, що окупаційні адміністрації створили комісії, які в супроводі російських поліцаїв проводять рейди на ТОТ й вилучають у місцевих комплекти супутникового телебачення.

Таким чином ворог блокує доступ до правди, аби ще більше інформаційно заблокувати регіон й занурити місцевих мешканців в болото російської пропаганди.

При цьому росіяни продовжують видачу обладнання для трансляції пакета “русский мир” (ресивер, супутникова тарілка та конвертор) в який входять пропагандистські канали. Плата за споживання російської брехні відсутня.

Цитата

«Центр національного спротиву закликає ігнорувати російське телебачення та інші ворожі джерела інформації, адже потрапивши в тенета пропаганди ти стаєш легкою мішенню для маніпуляцій», — йдеться у повідомленні.

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