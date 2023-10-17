Окупанти звозять у села на ТОТ "мобільні автоклуби" для пропаганди
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Росіяни продовжують збільшувати кількість джерел пропаганди на тимчасово окупованих територіях. Зокрема вони завозять у села на ТОТ так звані “мобільні автоклуби”. Про це повідомили у Центрі національного спротиву, передає УНН.
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По факту йдеться про розміщення маленьких сцен з технікою для трансляції російських телеканалів та виступів кремлівських “агітаторів”.
Зауважується, що саме пропаганда є одним зі стовпів режиму путіна й її ефективність полягає в контролі всіх джерел інформації та водночас в обмеженому доступі до інших джерел інформації.
«Центр національного спротиву закликає мешканців ТОТ ігнорувати ці пропагандистські сцени й не обмежувати себе в доступі до правдивої інформації», — йдеться у повідомленні.
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