Оккупанты свозят в села на ВОТ "мобильные автоклубы" для пропаганды
Киев • УНН
КИЕВ. 17 октября. УНН. Россияне продолжают увеличивать количество источников пропаганды на временно оккупированных территориях. В частности они завозят в села на ВОТ так называемые “мобильные автоклубы”. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления, передает УНН.
Детали
По факту речь идет о размещении маленьких сцен с техникой для трансляции российских телеканалов и выступлений кремлевских “агитаторов”.
Отмечается, что именно пропаганда является одним из столпов режима Путина и ее эффективность заключается в контроле всех источников информации и одновременно в ограниченном доступе к другим источникам информации.
«Центр национального сопротивления призывает жителей ВОТ игнорировать эти пропагандистские сцены и не ограничивать себя в доступе к правдивой информации», — говорится в сообщении.
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