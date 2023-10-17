Оккупанты свозят в села на ВОТ "мобильные автоклубы" для пропаганды

Детали

По факту речь идет о размещении маленьких сцен с техникой для трансляции российских телеканалов и выступлений кремлевских “агитаторов”.

Отмечается, что именно пропаганда является одним из столпов режима Путина и ее эффективность заключается в контроле всех источников информации и одновременно в ограниченном доступе к другим источникам информации.

«Центр национального сопротивления призывает жителей ВОТ игнорировать эти пропагандистские сцены и не ограничивать себя в доступе к правдивой информации», — говорится в сообщении.

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