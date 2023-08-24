Оккупанты утром обстреляли еще одну больницу на Херсонщине
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. Российские оккупанты утром четверга обстреляли больницу в Камышанах Херсонской области. Пострадавших среди гражданского населения нет, сообщили в Херсонской ОВА, пишет УНН.
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“россия разрушила еще одну больницу на Херсонщине. Около четырех утра оккупанты обстреляли здание медицинского учреждения в Камышанах”, - говорится в сообщении в Telegram.
В результате обстрела повреждены два кабинета, потолок, система водоснабжения, полностью разрушена крыша.
Отмечается, что медучреждение не работало, помещения были законсервированы. Пострадавших среди гражданских нет.
Дополнение
Российские военные за минувшие сутки обстреляли Херсонскую область 99 раз, известно о семи раненых людях.
Напомним
Армия рф 1 августа обстреляла одно из медицинских учреждений Херсона, в результате чего погиб врач.