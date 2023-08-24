Херсон вночі зазнав атаки ворога, по області за добу близько 100 обстрілів
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Російські військові за минулу добу обстріляли Херсонську область 99 разів, відомо про сім поранених людей, повідомив у четвер голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Як зазначили у Херсонській МВА, ворог уночі атакував Херсон, пише УНН.
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"За минулу добу противник здійснив 99 обстрілів, випустивши 497 снарядів з мінометів, артилерії, танків, "Градів", БПЛА та авіації. По місту Херсон ворог випустив 32 снаряди", - зазначив Прокудін у Telegram.
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За даними голови ОВА, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію і будівлю дитячого садка, території фабрики та підприємства у Херсоні; адмінбудівлю і магазин у Бериславському районі.
Як уточнили у Херсонській МВА, за минулу добу 19 разів ворог обстріляв Херсонську міську територіальну громаду та використав 81 снаряд. Ураження зафіксовані в Херсоні, Антонівці, Садовому, Інженерному та Наддніпрянському.
"Уночі ворог атакував місто Херсон та Комишани", - вказали в МВА у Telegram.
"Через російську агресію 7 людей дістали поранення", - повідомив Прокудін про інформацію про постраждалих по області.
У МВА зазначили, що внаслідок ворожих обстрілів за минулу добу 7 людей зазнали поранень різної ступені важкості на території Херсонської громади. Усім постраждалим, як вказано, надана медична допомога.