Херсон ночью подвергся атаке врага, по области за сутки около 100 обстрелов
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. Российские военные за минувшие сутки обстреляли Херсонскую область 99 раз, известно о семи раненых людях, сообщил в четверг глава Херсонской ОВА Александр Прокудин. Как отметили в Херсонской ГВА, враг ночью атаковал Херсон, пишет УНН.
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"За минувшие сутки противник совершил 99 обстрелов, выпустив 497 снарядов из минометов, артиллерии, танков, "Градов", БПЛА и авиации. По городу Херсон враг выпустил 32 снаряда", - отметил Прокудин в Telegram.
Детали
По данным главы ОВА, российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; территорию и здание детского сада, территории фабрики и предприятия в Херсоне; админздание и магазин в Бериславском районе.
Как уточнили в Херсонской ГВА, за минувшие сутки 19 раз враг обстрелял Херсонскую городскую территориальную громаду и использовал 81 снаряд. Поражения зафиксированы в Херсоне, Антоновке, Садовом, Инженерном и Надднепрянском.
"Ночью враг атаковал город Херсон и Камышаны", - указали в ГВА в Telegram.
"Из-за российской агрессии 7 человек получили ранения", - сообщил Прокудин об информации о пострадавших по области.
В ГВА отметили, что в результате вражеских обстрелов за минувшие сутки 7 человек получили ранения различной степени тяжести на территории Херсонской громады. Всем пострадавшим, как указано, оказана медицинская помощь.