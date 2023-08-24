Окупанти вранці обстріляли ще одну лікарню на Херсонщині
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Російські окупанти вранці четверга обстріляли лікарню у Комишанах Херсонської області. Постраждалих серед цивільного населення немає, повідомили у Херсонській ОВА, пише УНН.
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“росія зруйнувала ще одну лікарню на Херсонщині. Близько четвертої ранку окупанти обстріляли будівлю медичної установи у Комишанах”, - йдеться у повідомленні у Telegram.
Внаслідок обстрілу пошкоджено два кабінети, стелю, систему водопостачання, вщент зруйновано дах.
Зазначається, що медзаклад не працював, приміщення були законсервовані. Постраждалих серед цивільних немає.
Доповнення
Російські військові за минулу добу обстріляли Херсонську область 99 разів, відомо про сім поранених людей.
Нагадаємо
Армія рф 1 серпня обстріляла один з медичних закладів Херсона, в результаті чого загинув лікар.