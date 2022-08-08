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Оккупанты утром обстреляли окрестности Николаева

Оккупанты утром обстреляли окрестности Николаева

Киев • УНН

 • 218191 просмотра

КИЕВ. 8 августа. УНН. Российские оккупанты сегодня утром обстреляли окрестности Николаева, предварительно, без жертв. Из-за обстрелов в области накануне есть погибший человек, сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, пишет УНН.

Цитата

"Утром, 8 августа, около 4:30, враг обстрелял окрестности города. Предварительно без жертв и пострадавших. Подробная информация о последствиях обстрелов уточняется", - отметил Ким в Telegram.

Детали

По информации ОК "Юг", вчера, 7 августа, тяжелой ствольной артиллерией 152-го калибра обстрелян Корабельный район Николаева. Пострадавших и жертв нет.

Ситуация в районах области, по данным Кима, следующая:

Николаевский район

  • Утром, 7 августа, в результате обстрелов село Баловно Константиновской громады в садоводческом обществе разрушено восемь домов. Пострадавших нет.
  • В течение 7 августа враг обстреливал село Галициново Галицыновской громады. В результате чего погиб один человек. Также произошло воспламенение хвойной подстилки и лесных насаждений в лесном урочище.
  • Кроме этого, вчера, 7 августа, из-за вражеских обстрелов возник пожар жилого дома и хозяйственной постройки в поселке Первомайское Первомайской громады. Пострадавших нет.

Баштанский район:

  • Вчера, 7 августа, в 11:00 был прилет между селами Новоивановка и Новопавловка Баштанской громады. Пострадавших и разрушений нет.
  • Ориентировочно в 16:00, 7 августа, обстрелам подверглось село Широкое Широковской громады. Попадания были в сельхозпостройке домохозяйств. Также из-за обстрелов сгорел гараж в домохозяйстве. Около 4:00, 8 августа, были обстрелы за пределами сел Красная Долина, Поляна, Широкое Широковской громады. Пострадавших нет.
  • Под постоянным огнем остаются населенные пункты Березнеговатской громады на линии разграничения. Так, утром, 8 августа, ориентировочно в 4:25 обстрелам подверглось пгт Березнеговатое. Повреждены объекты гражданской инфраструктуры. Подробная информация о повреждениях и пострадавших уточняется.

В Вознесенском и Первомайском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Дополнение

Спикер сил обороны Юга Наталья Гуменюк сообщала, что, вероятно, массированные обстрелы Николаева связаны с тем, что российские оккупанты накапливают силы, подтягивают резервы в ожидании контрнаступления ВСУ.

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