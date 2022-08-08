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Окупанти вранці обстріляли околиці Миколаєва

Окупанти вранці обстріляли околиці Миколаєва

Київ • УНН

 • 218193 перегляди

КИЇВ. 8 серпня. УНН. Російські окупанти сьогодні вранці обстріляли околиці Миколаєва, попередньо, без жертв. Через обстріли в області напередодні є загибла людина, повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, пише УНН.

Цитата

"Зранку, 8 серпня, близько 4:30, ворог обстріляв околиці міста. Попередньо без жертв та постраждалих. Детальна інформація щодо наслідків обстрілів уточнюється", - зазначив Кім у Telegram.

Деталі

За інформацією ОК "Південь", вчора, 7 серпня, важкою ствольною артилерією 152-го калібру обстріляно Корабельний район Миколаєва. Постраждалих та жертв немає.

Ситуація у районах області, за даними Кіма, наступна:

Миколаївський район

  • Вранці, 7 серпня, внаслідок обстрілів село Баловне Костянтинівської громади в садівничому товаристві зруйновано вісім будинків. Постраждалих немає.
  • Протягом 7 серпня ворог обстрілював село Галицинове Галицинівської громади. Внаслідок чого загинула одна людина. Також відбулося займання хвойної підстілки та лісових насаджень в лісовому урочищі.
  • Окрім цього, вчора, 7 серпня, через ворожі обстріли виникла пожежа житлового будинку та господарчої споруди в селищі Первомайське Первомайської громади. Постраждалих немає.

Баштанський район:

  • Вчора, 7 серпня, об 11:00 був приліт між селами Новоіванівка та Новопавлівка Баштанської громади. Постраждалих та руйнувань немає.
  • Орієнтовно о 16:00, 7 серпня, обстрілів зазнало село Широке Широківської громади. Влучання були в сільгоспбудівлі домогосподарств. Також через обстріли згорів гараж в домогосподарстві. Близько 4:00, 8 серпня, були обстріли поза межами сіл Червона Долина, Поляна, Широке Широківської громади. Постраждалих немає.
  • Під постійним вогнем залишаються населені пункти Березнегуватської громади, що на лінії розмежування. Так, зранку, 8 серпня, орієнтовно о 4:25 обстрілів зазнало смт Березнегувате. Пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури. Детальна інформація щодо пошкоджень та постраждалих уточнюється.

У Вознесенському та Первомайському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Доповнення

Спікер сил оборони Півдня Наталія Гуменюк повідомляла, що, ймовірно, масовані обстріли Миколаєва пов'язані з тим, що російські окупанти накопичують сили, підтягують резерви в очікуванні контрнаступу ЗСУ.

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