Оккупанты огнем накрывают Херсонскую область: погиб человек

Цитата

"Оккупанты обстреливают правый берег реактивными системами залпового огня, минометами и тяжелой артиллерией. Держат под огневым поражением Чернобаевку, Антоновку и сам Херсон. В результате одного из обстрелов областного центра от осколочных ранений погиб местный житель. Также вблизи попадания миномет."

В командовании добавили, что оккупанты из РСЗО обстреляли днем ​​Марганецкую общину Никопольского района. Обошлось без пострадавших.

Напомним

Российские оккупанты продолжают принудительную эвакуацию населения Украины с временно занятых территорий. Как информирует Генеральный Штаб ВСУ, ночью решисты принудительно вывозили население из Новокиевки.