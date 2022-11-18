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Оккупанты огнем накрывают Херсонскую область: погиб человек

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 ноября. УНН. Оперативное командование "Юг" в ночном отчете сообщило, что оккупационная российская армия обстреливает населенные пункты Херсонской области — один человек погиб, передает УНН.

Цитата

"Оккупанты обстреливают правый берег реактивными системами залпового огня, минометами и тяжелой артиллерией. Держат под огневым поражением Чернобаевку, Антоновку и сам Херсон. В результате одного из обстрелов областного центра от осколочных ранений погиб местный житель. Также вблизи попадания миномет."

В командовании добавили, что оккупанты из РСЗО обстреляли днем ​​Марганецкую общину Никопольского района. Обошлось без пострадавших.

Напомним

Российские оккупанты продолжают принудительную эвакуацию населения Украины с временно занятых территорий. Как информирует Генеральный Штаб ВСУ, ночью решисты принудительно вывозили население из Новокиевки.

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