Оккупанты огнем накрывают Херсонскую область: погиб человек
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Оперативное командование "Юг" в ночном отчете сообщило, что оккупационная российская армия обстреливает населенные пункты Херсонской области — один человек погиб, передает УНН.
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"Оккупанты обстреливают правый берег реактивными системами залпового огня, минометами и тяжелой артиллерией. Держат под огневым поражением Чернобаевку, Антоновку и сам Херсон. В результате одного из обстрелов областного центра от осколочных ранений погиб местный житель. Также вблизи попадания миномет."
В командовании добавили, что оккупанты из РСЗО обстреляли днем Марганецкую общину Никопольского района. Обошлось без пострадавших.
Напомним
Российские оккупанты продолжают принудительную эвакуацию населения Украины с временно занятых территорий. Как информирует Генеральный Штаб ВСУ, ночью решисты принудительно вывозили население из Новокиевки.