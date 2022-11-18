Окупанти вогнем накривають Херсонську область: загинула людина
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Оперативне командування "Південь" у нічному звіті повідомило, що окупаційна російська армія обстрілює населені пункти Херсонської області — один чоловік загинув, передає УНН.
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"Окупанти обстрілюють правий берег реактивними системами залпового вогню, мінометами та важкою артилерією. Тримають під вогневим ураженням Чорнобаївку, Антонівку і сам Херсон. Внаслідок одного з обстрілів обласного центру від осколкових поранень загинув місцевий мешканець. Також поблизу влучання мінометного снаряда пошкоджено вікна в багатоповерховому будинку", — йдеться у повідомленні.
В командуванні додали, що окупанти з РСЗВ обстріляли вдень Марганецьку громаду Нікопольського району. Минулося без постраждалих.
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