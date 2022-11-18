Окупанти вогнем накривають Херсонську область: загинула людина

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"Окупанти обстрілюють правий берег реактивними системами залпового вогню, мінометами та важкою артилерією. Тримають під вогневим ураженням Чорнобаївку, Антонівку і сам Херсон. Внаслідок одного з обстрілів обласного центру від осколкових поранень загинув місцевий мешканець. Також поблизу влучання мінометного снаряда пошкоджено вікна в багатоповерховому будинку", — йдеться у повідомленні.

В командуванні додали, що окупанти з РСЗВ обстріляли вдень Марганецьку громаду Нікопольського району. Минулося без постраждалих.

Нагадаємо

Російські окупанти продовжують примусову евакуацію населення України з тимчасово зайнятих територій. Як інформує Генеральний Штаб ЗСУ, вночі рашисти примусово вивозили населення з Новокиївки.