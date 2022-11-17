Окупанти вночі примусово вивезли населення з Херсонщини – Генштаб

Цитата

“В ніч на 16 листопада, окупанти примусово вивозили населення з Новокиївки. Крім того, в Новій Каховці перестала функціонувати центральна міська лікарня, тому що все медичне обладнання та машини швидкої допомоги викрадено та вивезено в напрямку тимчасово окупованої території АР Крим”, – йдеться в повідомленні.

Деталі

Водночас, підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за поточну добу уразили 3 пункти управління, 17 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, 5 складів боєприпасів та 3 інших важливих об’єкти противника.

Доповнення

За даними Генштабу, у росії готують законопроект, яким передбачається з весни 2023 року легалізувати мобілізацію українців, які проживають на тимчасово-окупованих територіях.