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Окупанти вночі примусово вивезли населення з Херсонщини – Генштаб

Окупанти вночі примусово вивезли населення з Херсонщини – Генштаб

Київ • УНН

 • 365507 перегляди

КИЇВ. 17 листопада. УНН. Російські окупанти продовжують примусову евакуацію населення України з тимчасово зайнятих територій. Як інформує Генеральний Штаб ЗСУ, вночі рашисти примусово вивозили населення з Новокиївки, передає УНН.

Цитата

“В ніч на 16 листопада, окупанти примусово вивозили населення з Новокиївки. Крім того, в Новій Каховці перестала функціонувати центральна міська лікарня, тому що все медичне обладнання та машини швидкої допомоги викрадено та вивезено в напрямку тимчасово окупованої території АР Крим”, – йдеться в повідомленні.

Деталі

Водночас, підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за поточну добу уразили 3 пункти управління, 17 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, 5 складів боєприпасів та 3 інших важливих об’єкти противника.

Доповнення

За даними Генштабу, у росії готують законопроект, яким передбачається з весни 2023 року легалізувати мобілізацію українців, які проживають на тимчасово-окупованих територіях.

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