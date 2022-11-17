Оккупанты ночью принудительно вывезли население из Херсона – Генштаб

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“В ночь на 16 ноября, оккупанты принудительно вывозили население из Новокиевки. Кроме того, в Новой Каховке перестала функционировать центральная городская больница, потому что все медицинское оборудование и машины скорой помощи угнано и вывезено в направлении временно оккупированной территории АР Крым”, – говорится в сообщении.

Детали

В то же время подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за текущие сутки поразили 3 пункта управления, 17 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 5 складов боеприпасов и 3 других важных объекта противника.

Дополнение

По данным Генштаба, в россии готовят законопроект, которым предполагается с весны 2023 года легализовать мобилизацию украинцев, проживающих на временно оккупированных территориях.